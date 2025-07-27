ميسان.. استشهاد ضابط واعتقال مسلحين قتلوا مواطنا

أعلنت ، عن استشهاد ضابط في ، فيما اشارت الى اعتقال مسلحين قتلوا أحد المواطنين.

وذكرت القيادة في بيان، إن "قوة امنية ضمن قاطع قسم شرطة بالاشتراك مع الشرطة الإتحادية قامت باعتقال (6) متهمين وضبط اسلحة نارية وعجلات على خلفية مقتل احد المواطنين".

وأضاف البيان "أثناء عملية الملاحقة تم التعرض على القوة من قبل مجموعة من المسلحين المشتركين بحادث القتل مما أدى إلى اصابة احد وفارق الحياة متأثرا باصابته".

ولفت البيان الى أن "القوة تم تعزيزها بقطعات اخرى وغلق مداخل ومخارج المنطقة بالكامل بغية اعتقال جميع الجناة وإنزال القصاص العادل بهم".