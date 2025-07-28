سقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية رزكاري التابعة لأربيل

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إن "طائرة مسيّرة مفخخة سقطت صباح اليوم في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة ".وأضاف الجهاز، أن "الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية".