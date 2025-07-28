شرطة بابل تصدر إيضاحا عن قضية "اقتحام" مركز شرطة الجبل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، نود أن نُبين أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام مجموعة لمركز شرطة الجبل ضمن قاطع شرطة البلدة (الصوب الكبير)" .وأكد القيادة، أن "هذه الأنباء غير صحيحة وأن الحقيقة هي أن أحد المواطنين أنهى مدة محكوميته في السجن الإصلاحي ببغداد، وبعد استكمال الإجراءات الأصولية وتدقيق موقفه عبر الحاسبة الجنائية، تبيّن وجود قضية أخرى بحقه، فتم تسفيره إلى مركز شرطة الجبل – جهة الطلب"، مستدركة بالقول "وخلال ذلك، تجمّع عدد من ذويه ومحبيه خارج المركز للاحتفال بخروجه، ما تم تفسيره بشكل خاطئ من قبل بعض المتابعين".وتابعت القيادة، "وبعد عرض أوراقه على القاضي المختص، صدر قرار بشمول قضيته ضمن الأخير، وجرى إطلاق سراحه حسب الإجراءات القانونية المعتمدة".