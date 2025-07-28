إصابة مدني بهجوم مسلح قرب محكمة الشعلة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني بالقرب من محكمة الشعلة شمالي ".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار"، مؤكدا ان "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".