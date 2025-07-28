القبض على متهم أطلق النار على مواطن داخل مقهى في الشعلة

وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة الشعلة بوجود مصاب جراء إطلاق نار في منطقة الساق. وبتوجيه مباشر من قائد شرطة ، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مركز شرطة الشعلة، ونجدة الحرية، وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض، بحسب بيان للقيادة.توجهت القوة الأمنية فوراً إلى محل الحادث، وتبين - بحسب البيان - أن المصاب قد تعرض لإطلاق نار في ساقه أثناء تواجده داخل مقهى، وذلك نتيجة مشادة كلامية مع المتهم.على الفور، تحركت القوة للبحث والتحري عن مكان تواجد المتهم، حيث تم القبض عليه داخل داره وضبط بندقية نوع كلاشنكوف بحوزته. وتجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ استمرارها في التعامل بحزم مع كل من يهدد أمن المواطنين وسلامتهم، مشددة على التزامها بحفظ الأمن والنظام في العاصمة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن مدنيا أصيب بهجوم مسلح قرب محكمة الشعلة شمالي العاصمة. وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني بالقرب من محكمة الشعلة شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "الحادث أسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار"، مؤكدا ان "قوة أمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".