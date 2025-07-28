شرطة ديالى تكشف ملابسات مقتل امرأة بعد اعلان انتحارها

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحفظ الأمن والاستقرار بمحافظة ، كشف قائد شرطة ديالى اللواء الركن ملابسات جريمة مقتل امرأة في قرية سراجق/ التابعة الى قضاء خلال أقل من 24 ساعة، رغم انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار".وأضافت انه "فور تلقي البلاغ، وجّه القائد بتشكيل فريق أمني مختص، ضم ضباطًا من الإجرام وقسم شرطة المنصورية ومكتب استخبارات المنصورية والأدلة الجنائية، للتحقيق في الحادث وكشف حقيقته"، موضحا انه "بعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية والفنية، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحارًا، حيث تم التوصل إلى أن أحد أقارب المجني عليها هو من ارتكب الجريمة، وقد تم القبض عليه واعترف صراحة بارتكابه الجريمة لأسباب ودوافع شخصية".وأكدت "تم تدوين أقواله قضائيًا وإجراء كشف الدلالة بإشراف الذي تطابق مع معطيات مسرح الجريمة"، لافتة الى "اعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار والمعلومات والابتعاد عن المعلومات المغلوطة التي تثير الرأي العام وتؤثر على سير التحقيقات".