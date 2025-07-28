الداخلية تعلن اعتقال مدير الزراعة السابق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قوة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على مدير الزراعة السابق في جانب ، وذلك لتورطه المباشر في التسبب بالحادث المسلح الذي وقع صباح يوم أمس داخل مبنى دائرة الزراعة".وأضافت انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإيداعه التوقيف تمهيدًا لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة".وأكدت ان "أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".