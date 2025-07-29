فتح تحقيق بملابسات احتراق عجلة تابعة لمنظمة نرويجية لإزالة الألغام في صحراء الرميلة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات احتراق عجلة نوّع لاندكروزر تابعة الى منظمة مساعدات نرويجية تقوم بأعمال إزالة الألغام في ".وأضاف المصدر، أن "احتراق العجلة لم يخلف إصابات".