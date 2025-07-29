القبض على مسؤولة توزيع كفالات داعش في الموصل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "بعملية نوعية وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع شعبة استخبارات ومكافحة أرهاب ، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السادسة عشر وبعد متابعة ميدانية ونصب كمين محكم من إلقاء القبض على ارهابية تشغل منصب مسؤولة توزيع كفالات عناصر الأرهابي في والصادرة بحقها مذكرة قبض وفق احكام المادة (1/4) أرهاب".وأضافت انه "تم ضبط مبالغ مالية ووثائق مهمة تخص العصابات الارهابية بحوزتها"، مشيرة الى انه "تم تسليمها إلى جهة الطلب أصولياً".