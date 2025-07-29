وبحسب صحيفة "القضاء" الصادرة من أن "قضية المتهم عرضت أمام ، إذ أفادت المشتكية زوجته والشاهدة شقيقتها بأنه ينتمي إلى كيان الارهابي، وانه يعمل معهم بصفة طباخ من دون معلومات أخرى".بعد القبض على المتهم ومحاكمته نهاية عام 2024، دونت أقوال الشاهد مختار المنطقة الذي أفاد بمشاهدة المتهم الماثل أمام المحكمة، الذي كان يعمل مع كيان داعش الإرهابي في السيطرات التابعة لهم، مشيرا إلى أنه كان مسؤول الطباخين لديهم.كذلك دونت أقوال متهم آخر بصفته شاهدا وهو شقيق المتهم الطباخ، إذ جاء في إفادته انتماء شقيقه إلى الكيان الإرهابي وكان عمله طباخا لديهم".وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم المائل ولدى التحقيق معه فقد اعترف امام القائم بالتحقيق وامام بالانتماء والاشتراك مع كيان داعش الإرهابي في عدة عمليات إرهابية ومنها ما يحاكم عنها في هذه الدعوى وهي الاشتراك بالهجوم مع مجموعة إرهابية على العجلات المدنية التي تقوم بنقل المنتسبين واعتراضهم على الطريق الخارجي بواسطة الاسلحة الخفيفة والاشتراك بثلاث عمليات وهي ضرب العجلات المدنية على طريق موصل وقتل مجموعة من المنتسبين المجازين والملتحقين إلى وحداتهم العسكرية في قضاء بيجي في عام ۲۰۱۰.وأكدت الكتب الواردة من الجهات الأمنية والجهات المعنية من مديرية الاستخبارات ومديرية الامن الوطني في صلاح الدين ومديرية استخبارات وامن جميعها أن المتهم ينتمي إلى تنظيم كيان الإرهابي.وأثناء المحاكمة تبين بانه حكم عليه سابقا بالسجن لمدة خمس سنوات وستة اشهر من قبل محكمة جنايات عن جريمة الانتماء الى كيان داعش الارهابي، ومن خلال استعراض الادلة المتحصلة ضد المتهم في هذه الدعوى وتمثلت باعتراف المتهم المفصل والمدون امام قاضي التحقيق بتوافر كافة الضمانات القانونية وتعزز ذلك بإفادة المتهم المدونة بصفة شاهد امام وكذلك تعززت الادلة بالكتب الامنية والاستخبارية التي اكدت جميعها بانتماء المتهم الماثل الى التنظيمات الإرهابية.وقررت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على المتهم استنادا لأحكام المادة الثانية /١و٣ و5 وبدلالة المادة الرابعة / ١ من رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.