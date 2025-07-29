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المؤبد لـ"طباخ" في "داعش" نظم هجمات على عجلات نقل منتسبي القوات الأمنية
أمن
2025-07-29 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
تعرضت العجلات المدنية التي تقوم بنقل المنتسبين الأمنيين والعسكريين على
طريق بغداد
- موصل في قضاء بيجي عام 2010 إلى هجمات متكررة بدوافع إرهابية جراء عمليات شنها عناصر منضمون إلى كيان
داعش
الإرهابي، وهو ما اعترف به هؤلاء بعد القبض عليهم، إذ أصدر القضاء أحكاما عديدة بشأن هذه الجرائم، ومنها قضية (ص.ح) وهو أحدهم الذي كان يعمل بصفة طباخ مع مجموعته الإرهابية.
وبحسب صحيفة "القضاء" الصادرة من
مجلس القضاء الأعلى
أن "قضية المتهم عرضت أمام
محكمة تحقيق الشرقاط
، إذ أفادت المشتكية زوجته والشاهدة شقيقتها بأنه ينتمي إلى كيان
داعش
الارهابي، وانه يعمل معهم بصفة طباخ من دون معلومات أخرى".
بعد القبض على المتهم ومحاكمته نهاية عام 2024، دونت
محكمة تحقيق
صلاح الدين
أقوال الشاهد مختار المنطقة الذي أفاد بمشاهدة المتهم الماثل أمام المحكمة، الذي كان يعمل مع كيان داعش الإرهابي في السيطرات التابعة لهم، مشيرا إلى أنه كان مسؤول الطباخين لديهم.
كذلك دونت
محكمة تحقيق نينوى
أقوال متهم آخر بصفته شاهدا وهو شقيق المتهم الطباخ، إذ جاء في إفادته انتماء شقيقه إلى الكيان الإرهابي وكان عمله طباخا لديهم".
وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم المائل ولدى التحقيق معه فقد اعترف امام القائم بالتحقيق وامام
قاضي التحقيق
بالانتماء والاشتراك مع كيان داعش الإرهابي في عدة عمليات إرهابية ومنها ما يحاكم عنها في هذه الدعوى وهي الاشتراك بالهجوم مع مجموعة إرهابية على العجلات المدنية التي تقوم بنقل المنتسبين واعتراضهم على الطريق الخارجي بواسطة الاسلحة الخفيفة والاشتراك بثلاث عمليات وهي ضرب العجلات المدنية على طريق موصل
بغداد
وقتل مجموعة من المنتسبين المجازين والملتحقين إلى وحداتهم العسكرية في قضاء بيجي في عام ۲۰۱۰.
وأكدت الكتب الواردة من الجهات الأمنية والجهات المعنية من مديرية الاستخبارات ومديرية الامن الوطني في صلاح الدين ومديرية استخبارات وامن
محافظة صلاح الدين
جميعها أن المتهم ينتمي إلى تنظيم كيان الإرهابي.
وأثناء المحاكمة تبين بانه حكم عليه سابقا بالسجن لمدة خمس سنوات وستة اشهر من قبل محكمة جنايات
اربيل
عن جريمة الانتماء الى كيان داعش الارهابي، ومن خلال استعراض الادلة المتحصلة ضد المتهم في هذه الدعوى وتمثلت باعتراف المتهم المفصل والمدون امام قاضي التحقيق بتوافر كافة الضمانات القانونية وتعزز ذلك بإفادة المتهم المدونة بصفة شاهد امام
محكمة التحقيق المركزية
وكذلك تعززت الادلة بالكتب الامنية والاستخبارية التي اكدت جميعها بانتماء المتهم الماثل الى التنظيمات الإرهابية.
وقررت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على المتهم استنادا لأحكام المادة الثانية /١و٣ و5 وبدلالة المادة الرابعة / ١ من
قانون مكافحة الإرهاب
رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.
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