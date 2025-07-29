مصرع 3 وإنقاذ صاحب الدار بعد اندلاع حريق فيه وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا نشب داخل منزل ضمن منطقة المشراق وسط ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من انقاذ صاحب الدار ونقله الى المستشفى، فيما عثرت على 3 جثث من قبل الادلة الجنائية وتم نقلها الى الطب العدلي".وتابع المصدر، أن "الدفاع المدني عبر الأدلة الجنائية باشر في فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".