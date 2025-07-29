سرقة الـ80 مليون: شرطة الرصافة تباغت سارق "جسر الأمانة" وتستعيد المبلغ بالكامل

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز قسم شرطة التابعة لقيادة شرطة – ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره 80 مليون دينار عراقي، واستعادة المبلغ بالكامل في عملية سريعة ودقيقة نُفذت خلال وقت قياسي.وذكرت القيادة أن أحد المواطنين أبلغ دوريات نجدة بغداد الجديدة بتعرضه لعملية سرقة بعد كسر زجاج سيارته قرب الأمانة في . وعلى الفور، شرعت المفارز الأمنية بمتابعة الحادث، وبتعاون مباشر مع المشتكي تم تحديد هوية المتهم وتعقبه.وأضافت القيادة، أن مفارزها القت القبض على المتهم وكان يستقل دراجة نارية، وضبطت المبلغ المسروق بحوزته، وتم تسليمه أصولياً إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه