إغلاق عدد من "كور صهر حديد" المخالفة في بغداد

جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن عمل (٢٤١٢٨٥) التي تواصل تدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن، وغلق المنشآت غير المجازة.وأوضح بيان صادر عن إعلام عمليات أن العملية تمت بالاشتراك مع مفارز من والدوائر البلدية. وقد تم إغلاق هذه الواقعة في بجانب ، وذلك لمخالفتها الصريحة للضوابط البيئية والصحية وشروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى عملها بدون الموافقات الأصولية.وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي لما تسببه هذه الكور من ضرر بالغ على صحة وسلامة المواطنين، نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج. وتؤكد استمرارها في هذه الحملات لضمان بيئة صحية وآمنة لسكان العاصمة.