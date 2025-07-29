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إغلاق عدد من "كور صهر حديد" المخالفة في بغداد
أمن
2025-07-29 | 07:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق عدد من "كور صهر الحديد" المخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية في جانب
الرصافة
من العاصمة، في إطار حملتها المستمرة لمكافحة التلوث البيئي وحماية
الصحة
العامة.
جاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات
رئيس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة، وضمن عمل
لجنة الأمر الديواني
(٢٤١٢٨٥) التي تواصل تدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن، وغلق المنشآت غير المجازة.
وأوضح بيان صادر عن إعلام عمليات
بغداد
أن العملية تمت بالاشتراك مع مفارز من
وزارة البيئة
والدوائر البلدية. وقد تم إغلاق هذه
الكور
الواقعة في
منطقة العبيدي
بجانب
الرصافة
، وذلك لمخالفتها الصريحة للضوابط البيئية والصحية وشروط السلامة والأمان، بالإضافة إلى عملها بدون الموافقات الأصولية.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي لما تسببه هذه الكور من ضرر بالغ على صحة وسلامة المواطنين، نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج. وتؤكد
قيادة عمليات بغداد
استمرارها في هذه الحملات لضمان بيئة صحية وآمنة لسكان العاصمة.
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