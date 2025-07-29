في صلاح الدين.. اعتقال عصابة لسرقة عملاء المصارف

وقالت الداخلية في بيان، "بعد ورود إخبار من أحد المواطنين بتعرضه لجريمة سرقة أثناء استلام حقوقه المالية البالغة 36 مليون دينار عراقي من أحد المصارف في ، تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة المحافظة لمتابعة المتهمين، حيث تبين إنهما يتنقلان في ثلاث محافظات (صلاح الدين - - الموصل)".

وأضاف البيان "من خلال المتابعة المكثفة على مدار يومين، وبعملية أمنية اتسمت بالدقة والسرعة تمكن فريق العمل من التوصل الى العجلة المستخدمة في ، وتحديد مكان تحركها، والقبض على متهمين اثنين من أرباب السوابق".

ولفت الى "ضبط كل ما له مساس بالجريمة خلال مدة قياسية لم تتجاوز 48 ساعة، حيث تم تدوين أقوالهما بالاعتراف وإحالتهما الى المحاكم لينالا جزاءهما العادل".