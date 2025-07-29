كشف حقيقة وقوع اشتباكات شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ما حدث في منطقة الشعلة باتجاه سريع ، هو أن عجلة عليها اشارة حجز لم يمتثل صاحبها لأمر القوات الامنية وتم اطلاق النار في وتعقبها والقبض على صاحبها مع ضبط العجلة دون حادث يذكر".

وكانت أنباء اشارت الى وقوع اشتباكات مسلحة بين قوة أمنية وعجلة مجهولة شمالي .