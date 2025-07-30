اعتقال شخص بحوزته 35 جواز سفر شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية القت القبض على شخص ضبط بحوزته ما يقارب الـ ٣٥ جواز سفر عراقي (خام) يستخدمها لأغراض التزوير ضمن منطقة الحرية شمالي ".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت المتهم الى التوقيف لاستكمال إجراءات التحقيق معه".