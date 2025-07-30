وزير الداخلية: أغلبية الزائرين الإيرانيين يتدفقون من منفذ زرباطية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " أطلع على سير حركة زائري الأربعين في منفذ والمنفذ المقابل له في الجانب الإيراني، وتابع انسيابية حركة زائري الأربعين في منفذ زرباطية وآلية تقديم الخدمات لهم"، مشدداً على "أهمية العمل المشترك وتنسيق الجهود والتعاون لتأمين عملية دخول الزائرين".وأكدت الوزارة أن "الوزير أطلع أيضا على الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي الإيراني الذي يقابل منذ زرباطية، وكان في استقباله الإيرانية اللواء ".ونقلت الوزارة عن الوزير قوله، إن "هذه الزيارة تتوج كل الاجتماعات والتنسيقات على الأرض لمتابعة تسهيل دخول الزائرين والإجراءات المتخذة بشكل مفصل على الخدمات بما يخص الإقامة والمنع وغيرها من الإجراءات، فضلاً عن الإجراءات الأمنية في المنفذين لمنع عبور او أي شيء من الممنوعات الأخرى".وأكد الوزير على أن "هناك جدية كبيرة في تسهيل حركة مرور الزائرين نحو "، مبيناً أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المنفذ الذي يشهد ذروة الزيارة في المنافذ البرية، وأن أغلبية الزائرين الإيرانيين يتدفقون من هذا المنفذ"، مشيراً إلى أن "هناك خدمات متكاملة وعملاً طوعياً، فضلاً عن الإجراءات المستخدمة والتنسيق مع الشرطة الإيرانية".يشار الى أن وزير الداخلية وصل صباح اليوم الأربعاء الى منفذ زرباطية برفقته رئيس اللجنة الخدمية وعدد من قادة .