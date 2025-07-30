مشاجرة اطفال بسيطة تتسبب بجريمة قتل في بغداد‎.. فيديو

هجوم بالأسلحة النارية والادوات الجارحة انتهى بمقتل منتسب في القوات الامنية وإصابة شقيقه، مراسل توجه لعائلة الضحايا ليتبين ان الأمر بدأ بمشاجرة بين اطفال لكن سرعان ما تحولت الى عداء بين الكبار خلف مأساة ويتم اطفالا، فيما هرب الجناة الى مكان مجهول!