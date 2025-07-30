سقوط طائرة مسيرة مفخخة في قضاء مخمور التابع لأربيل - عاجل

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إن "طائرة مسيّرة مفخخة سقطت في تمام الساعة 09:30 اليوم، قرب قرية دووگردكان التابعة لقضاء مخمور في "، مبينا ان "الطائرة لم تنفجر".