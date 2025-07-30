ثبت ارتكابهما جرائم تعذيب.. الحكم سنتين على ضابطين في لجنة أبو رغيف

وقالت مصادر خاصة لـ ، إن "محكمة جنايات أصدرت حكما بالسجن سنتين بحق الضابطين في المنحلة هما (عميد سالم صكبان وعميد عمار احمد)، بتهمة تعذيب المعتقلين".وأضاف، أن "الحكم جاء بعد ثبوت ارتكابهما انتهاكات بحق عدد من المعتقلين".يذكر أن لجنة قد تم تشكيلها في عهد السابق بهدف مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ، وفي أوائل شهر أذار 2022 قررت حل لجنة "أبو رغيف" باعتبارها غير دستورية، وذلك بعد تهم لأعضاء اللجنة بالضلوع في انتهاك كرامة الانسان ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات.