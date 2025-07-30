إحالة منتسب أمني الى المحاكم بعد ظهوره بمقطع فيديو يسيء لمواطن

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "التصرفات الفردية لا تعكس نهج أو توجيهات ، التي تحرص قيادتها دائمًا على الالتزام بالضبط العسكري وحسن التعامل مع المواطنين".وأضاف المصدر، "وفي هذا السياق، قامت الاستخبارات العسكرية اليوم بإحالة أحد المقاتلين إلى المحاكم العسكرية بعد ظهوره في مقطع فيديو يسيء إلى أحد المواطنين".