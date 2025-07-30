تحرير مراهقة واعتقال زوجين بمنزل مشبوه في العمارة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من تحرير فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما، واعتقال زوجين اقدما على اختطافها".وأضاف المصدر ان "الخاطفين والضحية كانوا يتواجدون داخل منزل مشبوه في منطقة داخل، وسط مدينة بمحافظة ".