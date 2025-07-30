القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدرات في ميسان

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية ومتابعة ميدانية مستمرة لتحركات المتهمين نفذت مفارز الاستخبارات في فرقة المغاوير الثانية والعشرون عملية نوعية اسفرت عن القاء القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدارت والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات وبحوزتهم 1 كغم من مادة الكريستال في ".وأضاف البيان، أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة أصولياً حسب السياقات المعمول بها".