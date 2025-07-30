مسلحون يعترضون طريق مواطن ويردونه قتيلاً في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اعتراض طريق مواطن بالقرب من منطقة معارض السيارات في وفتحوا نيران اسلحتهم باتجاه".وأضاف أن ذلك "اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ الجناة بالفرار".