المحتوى الهابط.. الحبس 4 أشهر بحق "عبود لاند"

وقال المصدر لـ ، إنه "من خلال إجراءات في ، أصدر القضاء العراقي حكما على المدعو "نصر مقصود عبود" الملقب بـ"لاند" صاحب "صالون لاند" بالحبس اربعة اشهر".وبين، أن ذلك "بتهمة المحتوى الهابط".