شرطة ميسان تكشف تفاصيل حادثة القتل في العمارة

وقالت القيادة في بيان، إن "احد المواطنين تعرض لعملية إطلاق نار في احدى مناطق المحافظة مما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى احدى المستشفيات".وبينت ان "الشرطة فتحت تحقيقا وبعد جمع المعلومات تم التعرف على هوية الجناة وأسباب ودوافع الجريمة التي كانت بسبب ثأر عشائري سابق".واضافت ان "قوة امنية قامت بغلق مداخل ومخارج المنطقة وملاحقة الجناة، وسوف نوافيكم بباقي التفاصيل لاحقاً".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل مواطن على يد مسلحين مجهولين في مدينة وسط .وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اعتراض طريق مواطن بالقرب من منطقة معارض السيارات في العمارة وفتحوا نيران اسلحتهم باتجاه".وأضاف أن ذلك "اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ الجناة بالفرار".