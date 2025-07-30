اعتقال شخص قتل شقيقته في الموصل

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت من خلال قسم شرطة المحلبية (مركز شرطة الموالي)، بعد تشكيل فريق عمل بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة، من كشف جريمة قتل امرأة داخل دارها، كما ألقت القبض على الجناة بأقل من 24 ساعة بعد وقوعها".

وأضاف البيان "جاءت عملية إلقاء القبض بعد ورود إخبار من ذويها عن حالة وفاتها بسبب صعقة كهربائية في إحدى القرى التابعة لناحية المحلبية غرب مدينة ".

ولفت البيان الى أنه "بعد الكشف على محل الحادث وجمع المعلومات والأدلة، ولوجود آثار ضرب وتعذيب على جثة المجنى عليها، تبيّن بأنها تعرضت للقتل من قبل شقيقها وبعلم والدتها اللذان حاولا التستر على الجريمة بأنها قضاء وقدر بسبب مشاكل وخلافات عائلية".