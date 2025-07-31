الأعرجي يلتقي أمير قبيلة ربيعة ويؤكد أهمية دور العشائر في حفظ الأمن والسلم المجتمعي

وبحسب ، جرى خلال اللقاء، بحث أهمية تعزيز التماسك المجتمعي، ونبذ الفكر المتطرف، إضافة إلى مناقشة الدور الحيوي الذي تضطلع به العشائر العراقية في دعم وإسناد ، للحفاظ على أمن واستقرار البلد، وترسيخ مبادئ السلم المجتمعي.وأكد أن " برئاسة ، تثمن عالياً الدور الوطني الذي يؤديه شيوخ ووجهاء العشائر، من خلال تواصلهم المباشر مع المواطنين، ومساهمتهم الفاعلة في تعزيز سلطة القانون وبناء جسور الثقة بين المجتمع والدولة".