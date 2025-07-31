قُتل بحفرة في منطقة نائية.. اجرام الديوانية تتوصل للغز اختفاء شخص وتعتقل الجاني

وقالت مكافحة اجرام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود إخبار عن فقدان شخص في قضاء ، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء بتشكيل فريق عمل برئاسته وبإمرة مدير الإجرام، لمتابعة الموضوع، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم بعد أقل من ٤٨ ساعة فقط من ارتكابه الجريمة".وأضافت انه "اعترف صراحة بقتله المجني عليه بواسطة بندقية كلاشنكوف، بسبب خلافات شخصية، وقام بإخفاء جثته ووضعها في حفرة بمنطقة نائية، محاولة منه لإخفاء الجريمة".وأكدت "تصديق أقواله قضائياً وتوقيفه من قبل تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".