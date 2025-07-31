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الأمن الوطني يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات في البصرة
أمن
2025-07-31 | 06:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
290 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الخميس، تفكيك شبكة دولية لتجارة
المخدرات
وضبط أكثر من ٨٠٠٠ حبة ترامادول و١٠ كغم مارجوانا في
محافظة البصرة
.
وأوضح الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "بعملية نوعية، تمكنت مفارز جهاز
الأمن الوطني
في
محافظة البصرة
، وبتنسيق وتعاون مع قوة من
خفر السواحل
، من إلقاء القبض على متهمين أجنبيين بعد مراقبة بحرية استمرت لأكثر من (٤٨) ساعة، حيث ضُبط بحوزتهما (١٠ كغم) من مادة المارجوانا المخدرة أثناء محاولتهما تهريبها عبر المياه الإقليمية إلى داخل البلاد".
وتابع الجهاز، أن "هذه العملية تعد جزءاً من سلسلة عمليات أمنية متزامنة نفذتها مفارز الجهاز في المحافظة، أسفرت بمجملها عن اعتقال (١١) متهماً من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة".
وبين الجهاز "فقد أُلقي القبض على المتهم الأول بالجرم المشهود في مركز المحافظة، وبحوزته (٨٠٠٠) حبة مخدرة من نوع ترامادول و(١٣٥) كبسولة مخدرة، فيما تم اعتقال متهم ثانٍ أثناء محاولته شراء كمية من المواد المخدرة، إضافة إلى متهم ثالث يحمل جنسية أجنبية كان يعمل وسيطاً مالياً للشبكة، يتولى إيصال الأموال إلى تجار أجانب في إحدى دول الجوار".
ولفت الجهاز الى ان "التحقيقات أفضت إلى التوصل لثلاثة تجار محليين ضُبطوا جميعاً بالجرم المشهود، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه الشبكة إلى (٦) متهمين".
وأكد الجهاز "كما نفذت مفارز
مديرية أمن البصرة
عمليتين منفصلتين؛ الأولى تم خلالها استدراج تاجر مخدرات أجنبي والقبض عليه في قضاء
شط العرب
وبحوزته (٨٠ غراماً) من مادة الكريستال، بينما أسفرت العملية الثانية عن اعتقال رجل وامرأة أجنبيين كانا ينقلان كميات من مادتي الكريستال والمارجوانا".
وبحسب بيان الجهاز، "أُحيل جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
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