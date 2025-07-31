الدفاع المدني ينقذ 5 أطفال ويخمد حريقا في شقة سكنية شرقي بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ خمسة أطفال تعرضوا لحالات اختناق، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي لهم قبل نقلهم إلى المستشفى".وأضافت المديرية، أن "الفرق تمكنت من انقاذهم وذلك بعد وقوع حادث حريق في شقة ضمن منطقة شرقي ".