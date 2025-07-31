اعتقال شخص بعد نصف ساعة من قتل شقيقة زوجته وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث قيام شخص بقتل شقيق زوجته في حي الأمل بمنطقة فريحة وسط المدينة بسبب خلاف عائلتي".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية القت القبض على الجاني بعد نصف ساعة من الحادث".