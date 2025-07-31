الدفاع تنفي تسمم منتسبين في قاعدة الإمام علي: تعرضوا لضربة شمس

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنها "تنفي ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن وجود حالات تسمم بين منتسبي قاعدة الإمام علي (عليه السلام) الجوية في ".وأضافت أن "ما حصل هو تعرض عدد من المنتسبين إلى حالات إغماء نتيجة الإصابة بضربة ، بسبب ارتفاع درجات الحرارة أثناء تأديتهم لواجباتهم، وقد جرى التعامل مع الحالات بشكل فوري من قبل الكوادر الطبية في القاعدة، وتماثل أغلب المصابين للشفاء التام".ودعت الوزارة إلى "ضرورة تحرّي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار المتعلقة بها، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية المتمثلة بالموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفادي إثارة القلق بين المواطنين والمنتسبين".