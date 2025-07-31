احتراق مخزن تجاري وسط النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مخزن لمواد الديكور وسط .

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع، عصر اليوم، في مخزن لمواد الديكور في حي العدالة الأشرف".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث وباشر في إخماد الحريق".



