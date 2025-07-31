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صلاح الدين.. عصابة للسرقة تسقط بكمين استمر 20 يوماً
أمن
2025-07-31 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
160 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة محافظة صلاح الدين
، اليوم السبت، اعتقال أفراد عصابة للسرقة بعد كمين استمر لأكثر من عشرين يوماً.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "مفارز قسم شرطة
الدجيل
ضمن خطة الامن المناطقي (مكافحة الإجرام، افواج الطوارئ) تمكنت من القبض على العصابة التي ارتكبت العديد من جرائم السرقة، من خلال متابعة ومراقبة سرية، وبكمين محكم لأكثر من عشرين يوماً، بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة
محافظة صلاح الدين
".
وأضافت، أن الكمين أسفر عن "القبض على المتهمين (م.ع.ع) و(أ.ع.ع) متلبسين بجريمة السرقة بالجرم المشهود، حيث اعترفا على عدة سرقات وتم احالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل".
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