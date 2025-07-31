صلاح الدين.. عصابة للسرقة تسقط بكمين استمر 20 يوماً

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قسم شرطة ضمن خطة الامن المناطقي (مكافحة الإجرام، افواج الطوارئ) تمكنت من القبض على العصابة التي ارتكبت العديد من جرائم السرقة، من خلال متابعة ومراقبة سرية، وبكمين محكم لأكثر من عشرين يوماً، بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة ".وأضافت، أن الكمين أسفر عن "القبض على المتهمين (م.ع.ع) و(أ.ع.ع) متلبسين بجريمة السرقة بالجرم المشهود، حيث اعترفا على عدة سرقات وتم احالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل".