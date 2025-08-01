الخطة الأمنية في بغداد والمحافظات تدخل حيز التنفيذ

وقال المصدر لـ ، ان "الخطة الخاصة بتامين الزيارة الاربعينية في والمحافظات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة الأول من اب".وأضاف المصدر ان "جميع القطعات ستدخل حالة الإنذار (ج) اعتبارا من الاثنين المقبل الرابع من اب الحالي".