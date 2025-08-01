بينهم فتاة.. القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح غير مرخص

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " تم القاء القبض على متهمين (احدهما فتاة) يستقلون دراجة نارية ضبط بحوزتهم مادة (الكرستال) المخدرة وسلاح مسدس غير مرخص اثناء قيام دوريات نجدة (الصدر الثاني) بنصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية".وتابعت، ان "اثناء التفتيش تم العثور اكياس مختلفة الاحجام بها مادة (الكرستال) المخدرة تقدر (٥٠) غم".وأضاف، ان "تم تسليم المتهمين الى قسم تحقيقات في لشؤون والمؤثرات العقلية لاكمال الاجراءات القانونية بحقهما وحسب الاختصاص".