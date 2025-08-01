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الشمري يعفي مدير استخبارات النجف بسبب جريمة قتل واستعراض عشائري مسلح
أمن
2025-08-01 | 07:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
990 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أصدر
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الجمعة، قرارًا بإعفاء اللواء ميثم
المسعودي
من منصبه كمدير لاستخبارات
النجف
، وتعيين العميد عثمان الشمري بدلاً منه.
يأتي هذا القرار على خلفية وقوع جريمة قتل في المحافظة، وقيام عشيرة القتيل بـاستعراض مسلح في
مركز المدينة
، وهو ما يُعد خرقًا أمنيًا خطيرًا، بحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز.
وقد أثار الاستعراض المسلح في قلب مدينة
النجف
، ذات الطابع الديني الهادئ، قلقًا واسعًا بين الأهالي ومراقبين.
>>
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