الشمري يعفي مدير استخبارات النجف بسبب جريمة قتل واستعراض عشائري مسلح

– أمن



أصدر ، اليوم الجمعة، قرارًا بإعفاء اللواء ميثم من منصبه كمدير لاستخبارات ، وتعيين العميد عثمان الشمري بدلاً منه.

يأتي هذا القرار على خلفية وقوع جريمة قتل في المحافظة، وقيام عشيرة القتيل بـاستعراض مسلح في ، وهو ما يُعد خرقًا أمنيًا خطيرًا، بحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز.

وقد أثار الاستعراض المسلح في قلب مدينة ، ذات الطابع الديني الهادئ، قلقًا واسعًا بين الأهالي ومراقبين.