وذكر بيان للجهاز، انه "تواصلاً مع العمليات النوعية الرامية إلى ملاحقة مجرمي النظام البائد، وبعد تحرٍّ استخباري دقيق استمر لأكثر من ستة أشهر، تمكّنت مفارز جهاز في ، وبالتنسيق مع أمن جنوب ، من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين من أزلام النظام البائد، المتهم الهارب عجاج أحمد حردان، الملقب بـ“حجاج نكرة السلمان”، الذي شغل منصب ضابط أمن سجن سيئ الصيت".وأضاف البيان، "قد تدرّج المتهم في عدد من المواقع الأمنية سابقاً، حيث شغل مناصب: (ضابط قاطع ، ضابط قاطع النجمي، ضابط قاطع ، ضابط قاطع محافظة ، ضابط قاطع البصية، وأخيراً ضابط قاطع نكرة السلمان). وشارك كذلك في عمليات إعدام ودفن الضحايا في المقابر الجماعية ضمن القاطع".وبين، أن "المتهم ارتكب، إبان الحقبة الدكتاتورية، سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية بحق المئات من المواطنين العراقيين، لا سيما من أبناء القومية الكردية المنفيين قسراً إلى محافظة المثنى، تمثلت في التعذيب والقتل والاغتصاب داخل ذلك المعتقل سيئ الذكر".وأشار الى انه "بهدف تضليل ، ادعى ذووه وفاته طوال الفترة الماضية، غير أن الجهد الاستخباري، وتحليل المعلومات، ومقاطعتها مع اعترافات سابقة، أسهمت في كشف موقعه وتحديد مكان اختبائه داخل . وبعد استكمال الموافقات القضائية، وتدوين أقوال الضحايا والمدعين بالحق الشخصي، تم تنفيذ عملية إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".