هجوم مسلح يستهدف محلاً تجارياً يؤدي لاحتراقه في ميسان

وقال المصدر لـ ، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا، مساء اليوم، وابلاً من الرصاص على محل لبيع الألبسة الرجالية في في ".وأضاف، ان "الهجوم أدى لاحتراق المحل، فيما وصلت قوة أمنية وفرق إطفاء إلى مكان الحادث".