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اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي منع دخول السوريين للعراق
أمن
2025-08-01 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
680 شوهد
نفت
اللجنة الأمنية العليا
للزيارات المليونية، اليوم الجمعة، منع دخول المواطنين السوريين إلى
العراق
.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من
الصحة
".
وأضافت أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
وحثت "وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات"، مؤكدة "حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة
العراق
المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".
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