اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي منع دخول السوريين للعراق

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، إن "ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من ".وأضافت أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".وحثت "وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات"، مؤكدة "حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".