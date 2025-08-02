ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في عملية أمنية سريعة ونوعية، تمكنت شرطة من تحرير فتاة مختطفة والقبض على العصابة المتورطة بخطفها في وقت قياسي.وأضافت ان ذلك جاء بعد ورود بلاغ عبر خط الطوارئ الموحد 911 لمديرية الاستجابة والسيطرة المركزية في ، يفيد بتعرض فتاة لعملية اختطاف من قبل أشخاص مجهولين وقيامهم بمساومة والدها بمبلغ .على الفور، وجه قائد شرطة الكرخ، اللواء الحقوقي حمد، بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة ، ومركز شرطة الحضر، وقاطع نجدة أبو دشير. وبعد البحث والتحري ومتابعة المراقبة، تم التوصل إلى الجناة ونصب كمين محكم لهم أسفر عن القبض عليهم، بحسب البيان.وبعد التعمق في التحقيق معهم، تم التوصل إلى مكان تواجد الفتاة المخطوفة، وتحريرها واصطحابها إلى . وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وعرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.