إصابة ضابط اثر مشاجرة قرب محكمة استئناف ميسان

وقال المصدر لـ ، ان "مشاجرة حدثت قرب محكمة استئناف بين ذوي احد المسجونين وحرس محكمة استئناف ميسان، ما دفع ذوي المسجون الى اطلاق النار واصابة الضابط في منطقة الرأس".وأضاف ان "الضباط برتبة ملازم اول"، مشيرا الى انه "تم نقل الضابط الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".