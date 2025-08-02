دكة عشائرية على مطعم في ميسان بسبب "الدليفري"

وقال المصدر لـ ، ان "خلافا حصل بين شخص مسلح وعامل دليفري قرب احد المطاعم في ، الامر الذي دفع المسلح الى اطلاق النار على واجهة المطعم لإيصال "رسالة تهديد" ضمن ما يعرف بـ"الكوامة العشائرية".وأضاف ان "ذلك أثار حالة من الفزع والهلع مع تضرر واجهة المطعم، فيما لاذ بعض الزبائن بالفرار خوفًا من التعرض للإصابة".وذكر ان " طوقت الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".