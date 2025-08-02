كاميرات المراقبة تكشف الجاني: شرطة الكرخ تنجح في حل لغز "البمبة".. والمتهم يعترف

جاء ذلك في وقت قياسي، بحسب بيان إعلام شرطة الذي أكد ان تفاصيل الحادث تأتي بعد وقوع عملية رمي العبوة، حيث وجه قائد شرطة الكرخ، اللواء الحقوقي حمد، على الفور بتشكيل فريق عمل يضم قسم شرطة ، وقاطع نجدة سبع البور، ومكتب مكافحة إجرام .بعد جمع المعلومات ومتابعة المراقبة، تمكن فريق العمل من تحديد هوية الفاعل والقبض عليه. وقد اعترف المتهم صراحة بقيامه برمي العبوة على دار المشتكي، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى خلاف سابق بين الطرفين، بحسب البيان.وتابع البيان انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفقًا للقانون.