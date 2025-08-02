المخدرات في العراق: اعتقال نحو 300 متهم وضبط 3 أطنان متنوعة

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أن " لشؤون في حققت سلسلة من الإنجازات النوعية خلال فترة الحكومة الحالية، تجاوزت في حجمها وتأثيرها ما تم تحقيقه من قبل أي جهاز أمني آخر في مجال مكافحة آفة المخدرات".وبحسب إحصائيات رسمية، "تمكنت المديرية، خلال النصف الاول من عام 2025 من:• إلقاء القبض على من 72 متاجر دولي و 212 متاجر محلي بقضايا حيازة وترويج وتهريب المخدرات من بينهم رؤساء مافيات بارزة في شبكات دولية.• ضبط ما يزيد عن تقريبا من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، أبرزها الكريستال والحبوب المخدرة، خلال عمليات نوعية نفذت في عدة محافظات.• تنفيذ عمليات مشتركة مع الأجهزة الدولية أسفرت عن إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى داخل البلاد".وأضاف البيان، أن "المديرية العامة استطاعت، من خلال تنسيق عالٍ مع القضاء ومؤسسات الدولة، وبفضل جهود فرقها الاستخبارية والمتخصصة، أن تتصدر مشهد المواجهة مع تجارة المخدرات، مشيرًا إلى أن الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة تُعد الأكبر في تاريخ في ".وأضاف أن "المديرية العامة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين الضربات الأمنية النوعية والتوعية المجتمعية وبرامج العلاج وإعادة التأهيل، في مسعى لحماية المجتمع من خطر المخدرات الذي بات يهدد شريحة الشباب على وجه الخصوص".