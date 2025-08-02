مقتل وانتحار رجل وامرأة في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام سلاح صغير (مسدس) ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة، فيما لاذ الاخر بالفرار".وبين، أن "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية ضمن منطقة حي السفير شرقي العاصمة".وفي منطقة الرحمانية، أشار المصدر إلى "انتحار امرأة بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بمروحة سقفية داخل غرفتها"، لافتاً إلى أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد".