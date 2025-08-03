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مشهد سريالي ليلي.. نار هائلة تلتهم مضيفا من القصب في احدى قرى ذي قار (صور)
أمن
2025-08-03 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
335 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
التهمت نيران هائلة، في وقت متأخر من مساء امس السبت، مضيفا من القصب لاحد شيوخ عشائر ال سهلان، وذلك في قرية ال جمعة سهلان في
محافظة ذي قار
، حيث أظهرت الصور مشاهد سريالية للنيران التي انارت ظلام الليل وهي تلتهم اركان المضيف القصبي.
ونشرت صفحة عشائر ال سهلان، تدوينة تابعتها
السومرية نيوز
، ان "الحريق التهم مضيف الحاج هادي شمخي احد مضايف عشيرة ال بوجمعة عشائر ال سهلان زيرج "، مضيفة: "نشارك إخوتنا آل (الحجي هادي) الألم والحزن بعد احتراق مضيفهم، ذاك المكان الذي كان مأوى للطيبين، ومركزًا لنشر القيم الحسينية، ومرتعًا للعلم والمحبة".
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