مشهد سريالي ليلي.. نار هائلة تلتهم مضيفا من القصب في احدى قرى ذي قار (صور)

نيوز-محليات



التهمت نيران هائلة، في وقت متأخر من مساء امس السبت، مضيفا من القصب لاحد شيوخ عشائر ال سهلان، وذلك في قرية ال جمعة سهلان في ، حيث أظهرت الصور مشاهد سريالية للنيران التي انارت ظلام الليل وهي تلتهم اركان المضيف القصبي.

ونشرت صفحة عشائر ال سهلان، تدوينة تابعتها ، ان "الحريق التهم مضيف الحاج هادي شمخي احد مضايف عشيرة ال بوجمعة عشائر ال سهلان زيرج "، مضيفة: "نشارك إخوتنا آل (الحجي هادي) الألم والحزن بعد احتراق مضيفهم، ذاك المكان الذي كان مأوى للطيبين، ومركزًا لنشر القيم الحسينية، ومرتعًا للعلم والمحبة".

