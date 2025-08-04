ثلاثيني يقتل زوجته ويسلم نفسه لشرطة البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد مراكز الشرطة في سجل اليوم حادثة جريمة قتل قام بها زوج من تولد 1990 بحق زوجته تولد 2004 في منطقة القبلة"، مبينا ان "الجاني قام بضرب المجني عليها بسكين في منطقة الرقبة بعد شجار دار بينهما، ما أدى الى مفارقتها الحياة".وأضاف المصدر، أن "الجاني قام بتسليم نفسه إلى محكمة الكزيزة بعد ما قام بقتلها بسبب شجار كلامي بينهما، على حسب اعترافه الأولي"، مبينا ان "مركز شرطة القبلة تسلم القضية وباشر بالإجراءات الأصولية".