الداخلية السورية: اعتقال قاتل الفنانة العراقية ديالا الوادي في دمشق

وعُثر على الوادي، التي تحمل الجنسية السورية أيضاً، مقتولة داخل منزلها في حي الراقي في العاصمة السورية دمشق.ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في السورية وتابعته ، أن "القوى الأمنية اعتقلت قاتل السيّدة ديالا الوادي بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة التي وقعت في حي المالكي بمدينة دمشق".